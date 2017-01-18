"Укроборонпром" спростував свою співпрацю з банками Росії

Державний концерн "Укроборонпром" спростовує заяви нардепа від партії "УКРОП" Віталія Купрія про те, що підприємства держконцерну обслуговуються в банках з російським капіталом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на поширений коментар прес-служби держконцерну.

У коментарі мовиться, що в 2014 році "Укроборонпром" та його підприємства фактично згорнули здійснення операційної діяльності, включаючи зарплатні проекти, в банках з російським капіталом і перейшли на обслуговування в українські банки, які обслуговують сьогодні 99,51% рахунків підприємств держконцерну.

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У банках з російським капіталом – лише 0,49% (рахунків). Ці піввідсотка – кредитні зобов'язання, відкриті ще до 2014 року. При цьому, фінансові ризики підприємств фактично відсутні,

– зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Купрій виклав на своїй сторінці в Facebook дані, згідно з якими, 71 держпідприємство і установа України обслуговуються сьогодні в банках з російським капіталом.