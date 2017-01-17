"Укроборонпром" та інші підприємства України працюють з банками Росії, – нардеп

Народний депутат з партії "УКРОП" Віталій Купрій оприлюднив список українських державних підприємств та установ, які користуються послугами російських банків.

Інформацію нардеп виклав на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, у списку вказані державні гіганти "Укрзалізниця", "Укренерго", "Адміністрація морських портів України", "Державне космічне агентство України", ряд вугільних підприємств і структури "Укроборонпрому". Фігуранти переліку обслуговуються в банках, контрольованих Росією, мають у них зарплатні проекти, відкриті рахунки і кошти на них, кредитні лінії та заборгованості.

Серед банків, які надають послуги українським держструктурам, – "Сбербанк", "Промінвестбанк", "Альфа-Банк", "БМ Банк", "ВТБ Банк".

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"Це не тільки робить залежними від агресора наші державні компанії, але і створює справжню загрозу національній безпеці України", – наголосив Купрій.