"Укроборонпром" відремонтував півсотні танків для української армії

Держпідприємство "Завод ім. В. О. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому", відремонтував 50 одиниць танків "Булат" та передав їх до української армії.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Зазначається, що танки пройшли найгарячіші точки військових дій, захищали Луганський аеропорт та стримували наступ бойовиків у Маріупольському напрямку.

Читайте також: Щоб кришити ворогів: волонтери встановили потужну зброю на авто для бійців АТО

Машини витримали удари противника та зберегли життя нашим захисникам. Загалом за 3 роки 64 "Булати" проявили себе на полі бою та зарекомендували себе як якісна та безпечна техніка,

– зазначили в "Укроборонпромі".

Там додали, що на черзі – ще 14 танків, які будуть відновлені та модернізовані для українських вояків.

Окрім того, сьогодні на заводі ім. Малишева стартує регламентний ремонт та модернізація партії танків Т-84, які є попередниками новітніх "Оплотів".

"На заводі також виконується експортний контракт на виробництво "Оплотів". Фахівці готові розпочати їх виробництво і для української армії в разі отримання відповідного замовлення", – додали у держконцерні.