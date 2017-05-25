"Укроборонпром" відремонтував півсотні танків для української армії

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Держпідприємство "Завод ім. В. О. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому", відремонтував 50 одиниць танків "Булат" та передав їх до української армії.
Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
Зазначається, що танки пройшли найгарячіші точки військових дій, захищали Луганський аеропорт та стримували наступ бойовиків у Маріупольському напрямку.
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Машини витримали удари противника та зберегли життя нашим захисникам. Загалом за 3 роки 64 "Булати" проявили себе на полі бою та зарекомендували себе як якісна та безпечна техніка,
– зазначили в "Укроборонпромі".
Там додали, що на черзі – ще 14 танків, які будуть відновлені та модернізовані для українських вояків.
Окрім того, сьогодні на заводі ім. Малишева стартує регламентний ремонт та модернізація партії танків Т-84, які є попередниками новітніх "Оплотів".
"На заводі також виконується експортний контракт на виробництво "Оплотів". Фахівці готові розпочати їх виробництво і для української армії в разі отримання відповідного замовлення", – додали у держконцерні.