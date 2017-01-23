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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Укроборонпром" випробував свої БТРи в Індонезії

09:39, сьогодні 0
БТР-4М
БТР-4М / "Укроборонпром"

Виготовлений на дочірньому підприємстві "Укроборонпрому" БТР-4М, який успішно воює на Донбасі, успішно пройшов випробування в умовах тропічного клімату в Індонезії.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Зазначається, що 5 українських бойових машин були поставлені Корпусу морської піхоти Індонезії у межах виконання контракту, підписаного на початку 2014 року між Міністерством оборони Індонезії та ДП "Спецтехноекспорт", що входить до складу Концерну.

Виконання контракту відбулось уже після постачання головних партій БТР-4 на потреби українського війська, у рамках дозавантаження виробничих потужностей українського оборонного комплексу.

Під час випробувань у присутності українських фахівців були протестовані амфібійні можливості бронетехніки на морі, проведені вогневі випробування у гірський місцевості та перевірені ходові характеристики українських бойових машин на трасі та на важкопрохідній місцевості.

Бойові машини стабільно та плавно ведуть себе у воді,
– пише індонезійське видання Angkasa.

Видання зазначило, що БТР-4 має колісну формулу 8×8, оснащується моторами Deutz і трансмісіями Allison, які відповідають стандартам НАТО. Ці двигуни відрізняються своєю надійністю, економічністю та потужністю.

Після водних випробувань, колона БТР-4М попрямувала на місце проведення стрільб. Попри те, що дорога до стрільбища була розмита потужними дощами, українські бойові машини успішно пройшли ходові випробування.

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Місцем вогневих випробувань було обрано каньйон, який дозволяє перевірити здатність головного озброєння української бойової машини.

Кожен з п‘яти БТР-4М, які брали учать у стрільбах, успішно влучили в умовні цілі на визначених відстанях, довівши точність української зброї.

Теги: Україна Укроборонпром Індонезія
Джерело: 24 Канал
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