"Укроборонпром" виробляє масу деталей, які раніше купував у Росії

"Укроборонпром" самостійно налаштував виробництво понад 1300 деталей, вузлів та агрегатів, які закуповувалися раніше в Росії. Оборонна промисловість України наразі налічує 394 підприємства.

Про це повідомляє Liga.net.

Починаючи з 2014 року, концерн ініціював підписання 20 меморандумів з обласними та міськими державними адміністраціями в сфері оборонної промисловості України. На оборону України працюють вже 394 підприємства, які забезпечують роботою понад 200 000 спеціалістів. В результаті такої роботи заміщено понад 1300 агрегатів, вузлів і деталей, які до 2014 р. закуповувалися в Росії,

– розповів заступник гендиректора з авіабудування та виробництва "Укроборонпрому" Володимир Коробов.

У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна на сьогодні повністю може заміщати російську продукцію, особливо в оборонній сфері.

"Ми були традиційно прив'язані до економіки, в тому числі Російської Федерації, зокрема в літакобудуванні, оборонному комплексі. Сьогодні ми вийшли на повне імпортозаміщення. В цілому, це більшість продукції, виробленої на підприємствах в Україні. Також усе те, чого нам не вистачає, ми можемо імпортувати в Україну з європейських країн. Але наше завдання полягає в тому, щоб ми максимально, на 100%, утворили повний цикл виробництва незалежно від імпорту", – розповів Гройсман.

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