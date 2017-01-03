"Укроборонпром" заявив про амбітні плани щодо виробництва боєприпасів

Державний концерн "Укроборонпром" заявив про готовність побудувати виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ за 18 місяців.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому". "Укроборонпром" готовий побудувати виробництво боєприпасів різного калібру під потреби армії України – відповідні проекти передано на розгляд в Кабінет Міністрів,

– мовиться в повідомленні. Читайте також: "Укроборонпром" похвалився своїми розробками за 2016 рік: що цікавого отримала українська армія Окрім того, у повідомленні зазначається, що тільки-но буде прийнято відповідне рішення уряду та надано фінансування, "Укроборонпром" реалізує зазначений проект за 18 місяців.

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