"Укроборонпром" заявив про амбітні плани щодо виробництва боєприпасів

Державний концерн "Укроборонпром" заявив про готовність побудувати виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ за 18 місяців.
Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
"Укроборонпром" готовий побудувати виробництво боєприпасів різного калібру під потреби армії України – відповідні проекти передано на розгляд в Кабінет Міністрів,
– мовиться в повідомленні.
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Окрім того, у повідомленні зазначається, що тільки-но буде прийнято відповідне рішення уряду та надано фінансування, "Укроборонпром" реалізує зазначений проект за 18 місяців.
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