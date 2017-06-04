"Укрпошта" вирішила вшанувати пам’ять Блаженнішого Любомира Гузара

З метою вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, "Укрпошта" вирішила здійснити спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем.

Про це йдеться на сайті компанії.

Спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем "Любомир Гузар. 1933-2017. "Моє велике бажання – бути людиною". 02002, Київ, 05.06.2017" відбудеться 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті.

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