Укрзалізниця назвала винних у резонансній аварії потягів на Хмельниччині

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Комісія Укрзалізниці підбила перші підсумки службового розслідування щодо зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Хмельницькій області, в результаті чого постраждали діти.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Так, за словами голови наглядової ради Укрзалізниці Євгена Кравцова, який перебуває на місці аварії, наразі розглядаються дві версії.
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Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива,
– зауважив він.
Також представник УЗ наголосив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації.
Крім того, державна компанія, має намір взяти на себе витрати на лікування потерпілих.
Нагадаємо, в суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.
У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. Пасажирів поїзда автобусами вже доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.