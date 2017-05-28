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Укрзалізниця назвала винних у резонансній аварії потягів на Хмельниччині

23:10, 27 травня 1496 Читать новость на русском
Резонансна аварія вантажного та пасажирського потягів на Хмельниччині
Резонансна аварія вантажного та пасажирського потягів на Хмельниччині / "Обозреватель"

Комісія Укрзалізниці підбила перші підсумки службового розслідування щодо зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Хмельницькій області, в результаті чого постраждали діти.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, за словами голови наглядової ради Укрзалізниці Євгена Кравцова, який перебуває на місці аварії, наразі розглядаються дві версії.

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Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива,
– зауважив він.

Також представник УЗ наголосив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації.

Крім того, державна компанія, має намір взяти на себе витрати на лікування потерпілих.

Нагадаємо, в суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.

У пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. Пасажирів поїзда автобусами вже доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.

Теги: Україна Діти Неповнолітні Укрзалізниця залізниця Транспорт Хмельницький
Джерело: 24 Канал
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