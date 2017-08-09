"Укрзалізниця" планує підвищити тарифи для бізнесу

"Укрзалізниця" проведе переговори з бізнесом і має намір домовитися про певне підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, які закладені в проект фінансового плану компанії.

Про це заявив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов, повідомляє Інтерфакс.

"Сподіваюся, можемо вирішити питання затвердження фінплану максимум протягом місяця. Він тісно пов'язаний з питанням вирішення ситуації з індексацією тарифів, оскільки у фінплан закладається певний рівень індексації: максимум місяць, щоб підприємство не страждало, має бути вирішено це питання", – сказав він.

Кравцов вважає, що рішення щодо індексації знайдуть в результаті відвертої дискусії з бізнесом на основі принципу "партнерства на рівних".

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