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"Укрзалізниця" повинна відкликати наказ про зростання тарифів, – Федерація роботодавців

18:05, сьогодні 267 Читать новость на русском
Потяг
Потяг / 24 Канал

Керівництво "Укрзалізниці" зобов'язане відкликати проект наказу про підвищення тарифів і провести публічне обговорення цього питання з учасниками ринку. Про це заявив глава ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

"Укрзалізниця" повинна бути відкритою і поспілкуватися зі споживачами. Це велика помилка керівництва УЗ, що проект наказу опублікований без обговорення в рамках Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" або на майданчику Федерації роботодавців України із залученням Державної регуляторної служби... Ми будемо просити, а потім, можливо, і вимагати, щоб "Укрзалізниця" ініціювала зняття цього наказу з порталу Мінінфраструктури. Щоб тільки після дискусій Кабінетом Міністрів було прийнято відповідне рішення", – заявив Дмитро Олійник.

Він уточнив, що главі правління УЗ Войцеху Бальчуну доведеться пояснити, чому він нарікає на складний фінансовий стан держпідприємства, але не використовує його внутрішні резерви.

"По-перше, це корупція, яка залишається в "Укрзалізниці". По-друге, це оборот вагонів, який за три роки збільшився на 43%, що говорить про якість управління. Потрібно якісно управляти тим ресурсом, тієї машиною, якої є "Укрзалізниця". По-третє, ми дали аналітику, яка говорить, що збільшення тарифів призводить до зменшення обсягів перевезень "Укрзалізниці". Коли почнеться відкрита дискусія, дуже важко опонувати, коли ти говориш не емоціями, а цифрами. Нехай відповідають на цифри, на динаміку", – пояснив глава ради ФРУ.

Він підкреслив, що аналогічні питання має намір поставити Войцеху Бальчуну глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. Крім цього, проблематика вантажних залізничних тарифів буде обговорюватися на зустрічі представників промисловості з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"На сьогодні немає фінансового плану, затвердженого Кабінетом Міністрів. Я сподіваюся, що це питання ми піднімемо в рамках Комітету з розвитку промисловості, який очолює прем'єр-міністр, і будемо пропонувати йому розглянути це питання на Нацраді перед тим, як Кабмін затвердить фінансовий план "Укрзалізниці", – повідомив Дмитро Олійник.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" ініціювала підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25%. Відповідний проект наказу на початку січня був опублікований на сайті Мінінфраструктури.

Федерація роботодавців України проаналізувала тарифну політику "Укрзалізниці" і прийшла до висновку, що підвищення з/д тарифів на 25% знищить значну частку українського експорту, зробивши продукцію національних виробників неконкурентною на світових ринках. Зокрема, ціна тонни чорних металів збільшиться на 7– 8 доларів, залізорудної сировини – на 1 – 2,5 долара, зернових і вугілля – на 1 – 1,5 долара. Галузеві асоціації аграріїв, хіміків, металургів і виробників будматеріалів звернулися до Антимонопольного комітету України із закликом не допустити запланованого підвищення вантажних тарифів.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Войцех Бальчун Тарифи
Джерело: podrobnosti.ua
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