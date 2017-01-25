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Віце-прем'єр Розенко виступив проти підвищення тарифів "Укрзалізниці"

14:26, сьогодні 110 Читать новость на русском
"Укрзалізниця" / zak-kor.net

Керівництво "Укрзалізниці" не повинно вирішувати питання оновлення рухомого складу за рахунок підвищення тарифів на пасажирські та вантажні перевезення.

Про це сьогодні на засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Я б застеріг керівництво УЗ від простих рішень. На тему того, що давайте швидко вирішимо питання щодо поліпшення сервісу і оновлення рухомого складу за рахунок підвищення цін і тарифів для перевезення пасажирів і промисловості. На мій погляд, довіра до нинішнього керівництва УЗ буде збудована в суспільстві тільки тоді, коли ми будемо відмовлятися від простих рішень", – зазначив чиновник.

За його словами, питання поліпшення якості перевезень і ремонту вагонів можна вирішити більш дієвим способом – за допомогою надходжень, які дасть боротьба з корупцією на держпідприємстві.

"Потрібно, щоб та боротьба з корупцією, про яку ви (Войцех Бальчун – ред.) говорите не на одному засіданні, трансформувалася в перетікання грошей, які раніше осідали в кишенях корупціонерів, в якість обслуговування, в збільшення і оновлення рухомого складу. Тому у мене особисто виникає неприйняття теми підняття тарифів", – підкреслив Розенко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заклала в план по капітальних інвестиціях на 2017 рік підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25%. Федерація роботодавців України прийшла до висновку, що такий захід знищить значну частку українського експорту, зробивши продукцію національних виробників неконкурентною на світових ринках. Глава ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник заявив, що керівництво підприємства не використовує його внутрішні резерви, перекладаючи проблему неефективності роботи на плечі споживачів.

"По-перше, це корупція, яка залишається в "Укрзалізниці". По-друге, це оборот вагонів, який за три роки збільшився на 43%, що говорить про якість управління. Потрібно якісно управляти тим ресурсом, тієї махиною, якої є "Укрзалізниця". По-третє, ми дали аналітику, яка говорить, що збільшення тарифів призводить до зменшення обсягів перевезень "Укрзалізниці", – пояснив глава ради ФРУ.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також вважає, що реформа "Укрзалізниці" з приходом команди глав УЗ Войцеха Бальчуна фактично зупинилася. "Крім красивих презентацій, у нас немає ніякого результату... Це питання як нацбезпеки, так і економіки", – вважає Омелян.

Теги: Володимир Омелян Укрзалізниця Войцех Бальчун Корупція гроші
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