"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Одеси

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"Укрзалізниця" призначила на час літніх відпусток додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ - Одеса – Київ. Поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щоденно із зупинкою на станції Козятин.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Так, поїзд вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 6:11 та прибуватиме до Одеси о 13:11 із зупинками на станціях: Козятин (07:50 - 07:51), Вінниця (08:29 - 08:31), Жмеринка (09:04 - 09:06), Вапнярка (09:58 - 09:59).
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З Одеси поїзд вирушатиме о 15:06 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:06 із зупинками на станціях: Вапнярка (18:24 - 18:25), Жмеринка (19:15 - 19:17), Вінниця (19:47 - 19:49), Козятин (20:27 - 20:28).
Зазначимо, що квитки вже надійшли у продаж. Їх можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua та в усіх залізничних касах України.