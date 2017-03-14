"Укрзалізниця" прокоментувала перевезення вантажів на окуповані території

В ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що державна компанія не займається перевезенням вантажів на непідконтрольну Україні територію.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно. Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей на підконтрольну та зворотно через усі залізничні стики не здійснюється. Рух вантажних поїздів здійснюється лише в межах підконтрольної території України", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, активісти блокують залізничне сполучення між підконтрольною Україні територією з ОРДЛО, яку контролюють бойовики. Торгівельна блокада має на меті недопуск контрабандних товарів на ці території.