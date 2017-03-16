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"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси швидкісних потягів у ще два міста

08:55, сьогодні 552 Читать новость на русском
Потяг
Потяг "Інтерсіті" / intercity

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на квітень швидкісних поїздів "Інтерсіті" з Києва до Запоріжжя і Харкова.

Так, у Запоріжжя курсуватиме №736/735 (Київ – Запоріжжя – Київ). Додаткові рейси призначили на вівторок та суботу, а також 28 березня, повідомляють у відомстві.

Зі столиці потяг вирушатиме о 14:49, прибуття в Запоріжжя – о 21:57 того ж дня. Із Запоріжжя буде виїжджати о 22:28, прибуватиме до Києва о 06:10 наступного дня.

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Додатковий потяг №728/727 Київ – Харків – Київ буде здійснювати рейси з Києва і Харкова по п'ятницях і неділях (крім 17 квітня), а також 26 і 31 березня.

З Києва потяг вирушатиме об 11:46, а прибувати до Харкова – о 16:27 того ж дня. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:56, прибуття до Києва заплановано о 21:57.

Теги: Україна Укрзалізниця Транспорт Харків Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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