"Укрзалізниця" змінила маршрут руху деяких потягів

Через вибухи боєприпасів на військовому складі біля Балаклії змінили маршрути курсування поїздів у напрямку Костянтинівки, Бахмута та Лисичанська.

Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Так, поїзд №124/123 "Київ – Костянтинівка" курсуватиме зміненим маршрутом через станції Красний Лиман, Святогірськ, Тропа, Куп’янськ-Вузловий.

Поїзд №127/128 "Бахмут – Харків" курсуватиме через станції Красний Лиман, Слов’янськ та Лозова.

Поїзд №787/788 "Харків – Костянтинівка" прямуватиме через станції Лозова, Слов’янськ та Красний Лиман.

Поїзд №409 "Харків – Лисичанськ" прямуватиме за маршрутом Харків, Чугуїв, Куп’янськ-Вузловий, Сватове та Лисичанськ.

Поїзд №610 "Лисичанськ – Харків" курсуватиме через станції Сватове, Куп’янськ-Вузловий, Чугуїв та Харків.

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Нагадаємо, в ніч на 23 березня у Балаклії, що на Харківщині, стався потужний вибух на військовій базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.



За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації немає. Є інформація про одного пораненого. У Міноборони заявляють, що вибух міг статися через безпілотники або підрив.