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"Укрзалізниця" знову зриває роботу ММК імені Ілліча, – директор

16:15, сьогодні 140 Читать новость на русском
Юрій Зінченко
Юрій Зінченко / mrpl.city

Державна монополія "Укрзалізниця" недостатньо забезпечує металургів вантажними, що вже другий раз за місяць загрожує зупинки доменної печі на одному з найбільших в Україні металургійних комбінатів – ММК імені Ілліча.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор підприємства Юрій Зінченко.

"Сьогодні нам повідомили, що у Комиш-Зорі (залізничний ділянку Комиш-Зоря – Волноваха, – ред.) у цих добі пропустять тільки 7 вантажних складів при 18 нормативних! У нас залишків сировини на добу роботи, про що ми повідомили залізницю. Питання правлінню УЗ – нам другий раз за місяць зупиняти доменну піч з-за того, що УЗ не може нормально спланувати графік робіт?", – заявив Зінченко.

За словами Зінченка, "Укрзалізниця" не в перший раз демонструє нездатність забезпечити металургів складами, що вкрай несприятливо позначається на виробничому процесі, який відбувається безперервно. Також, на думку директора ММК імені Ілліча, "достукатися" до правління монополіста не представляється можливим.

"Укрзалізниця" в черговий раз намагається довести нам, металургам Маріуполя, що клієнтоорієнтованість – це не їх коник, вони як і раніше на бронепоїзді, але який вже не мчить вперед, а ледве повзе, але при цьому має чудову звукоізоляцію! Настільки добру, що наші заклики хоч якось при плануванні ремонтів шляху враховувати потреби меткомбінатів, які мають безперервний цикл виробництва, залишаються поза периметром уваги керівництва Укрзалізниці!,
– заявив Зінченко.

Також Зінченко висловив надію, що доставка сировини на комбінат все-таки не буде зірвана.

"Велике прохання до УЗ – повідомляти нас про плановому зниженні пропуску в окремих добі мінімум за 10 днів до початку ремонтних робіт, практика роботи "з коліс" є неприпустимою для меткомбінатів!", – резюмував директор заводу.

Теги: Укрзалізниця металургія Маріуполь
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