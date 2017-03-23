"Укрзалізниця" зробила великодній подарунок пасажирам

До Великодніх свят "Укрзалізниця" додасть ще один додатковий поїзд у західному напрямку. Потяг "Дніпро – Івано-Франківськ" здійснить 4 рейси в пікові дати з 13 до 18 квітня.

Про це повідомив прес-центр "Укрзалізниці".

Додатковий поїзд відправиться з Дніпра 14 та 16 квітня, з Івано-Франківська –15 і 17 квітня. Курсуватиме він через П’ятихатки, Знам’янку, Козятин, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів, Львів.

Пасажирам "Укрзалізниця" пропонуватиме купейні та плацкартні квитки вартістю від 190 гривень.

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Нагадаємо, що на Великодні свята "Укрзалізниця" ввела додаткові потяги з Києва до Харкова, Львова, Ковель і Дніпро, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода. Загалом з 13 до 18 квітня призначено 7 додаткових поїздів у популярних напрямках та збільшено періодичність їх курсування.