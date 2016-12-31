Унікальна комета пролетить над Землею

Американське космічне агентство NASA заявило про відкриття комети, яку в найближчі дні можна буде побачити за допомогою простого бінокля.

Як пише Science Alert, комета називається C/2016 U1 NEOWISE. Для спостерігачів з північної півкулі протягом першого тижня 2017 року комета буде показуватися в південно-східному небі незадовго перед світанком. Комета буде рухатися на південь.



Комета вперше помітила місія Neowise в жовтні, її траєкторія проходить на безпечній відстані від Землі.

Небесне тіло видно в нічному небі вже кілька днів – кілька фото зробили 23 грудня астрономи з Австрії.

За словами астрономів, у середині січня комета буде видима навіть неозброєним оком.

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