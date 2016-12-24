Ураган "Барбара" зірвав різдвяні святкування у Шотландії

На Шотландію обрушився ураган "Барбара". Без електрики залишилось 19 тисяч будинків.

Стихія вирує на півночі країни. Подекуди пориви вітру сягають до 146 кілометрів на годину.

Через це в країні закрили більше сотні шкіл, а в деяких містечках не курсує транспорт. Скасували пороми до прилеглих островів і десятки авіарейсів.

В столиці – Единбурзі – не працює міський ринок і головна різдвяна площа.

Синоптики ж прогнозують що ураган Барбара вируватиме в Шотландії як мінімум ще три дні. Тобто в розпал різдвяних свят.

Читайте також: Синоптики розповіли, якою буде погода наприкінці тижня в Україні