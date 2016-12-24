Ураган "Барбара" зірвав різдвяні святкування у Шотландії
14:44, сьогодні 142 Читать новость на русском
На Шотландію обрушився ураган "Барбара". Без електрики залишилось 19 тисяч будинків.
Стихія вирує на півночі країни. Подекуди пориви вітру сягають до 146 кілометрів на годину.
Через це в країні закрили більше сотні шкіл, а в деяких містечках не курсує транспорт. Скасували пороми до прилеглих островів і десятки авіарейсів.
В столиці – Единбурзі – не працює міський ринок і головна різдвяна площа.
Синоптики ж прогнозують що ураган Барбара вируватиме в Шотландії як мінімум ще три дні. Тобто в розпал різдвяних свят.
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Джерело: 24 Канал
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