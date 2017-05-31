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Ураган у Москві: у Путіна наразі не бажають шукати винних у загибелі людей

16:03, сьогодні 238
Наслідки урагану в Москві
Наслідки урагану в Москві / Соцмережі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що емоційні судження щодо винних у жертвах урагану в Москві зараз є недоречними, відтак варто дочекатися лише професійних висновків.

Про це пише "РИА Новости".

"Потрібно дочекатися професійних висновків щодо цього (чиєїсь вини у загибелі лдей внаслідок урагану в Москві – "24"). Ви знаєте, що є певна ступінь передбачуваності і прогнозованості природних явищ, небезпечних явищ, але до якої міри, ми з вами не можемо судити. І будь-які аматорські емоційні міркування на цей рахунок були б недоречними", – наголосив він.

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Також голос Путіна закликав дочекатися професійних висновків на рахунок передбачуваності таких явищ.

Нагадаємо, 29 травня у Москві спостерігався дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.

За останніми офіційними даними, жертвами стихії стали 16 людей, серед яких дитина та українець, і близько 170 було травмовано.

Крім того, внаслідок стихії постраждали навіть Кремль у Москві та 44-метрова піраміда у Підмосков’ї. Загалом через вітер було пошкоджено покрівлі 243 будинків, 135 опор освітлення та близько 2 тисяч автомобілів.

До слова, про стихію москвичів ніхто не попереджав, як це зазвичай буває у таких випадках.

Теги: Новини Росії Ураган у Москві Москва
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