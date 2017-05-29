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Ураган у Москві за кількістю жертв увійшов у історію

21:39, сьогодні 1252 Читать новость на русском
Наслідки буревію у Москві
Наслідки буревію у Москві / Соцмережі

Буревій, що пронісся Москвою 29 травня, став найсмертоніснішим стихійним лихом у російським столиці за останні десятиріччя.

За останніми даними, жертвами стихії стали 11 людей та ще близько півсотні зазнали травм.

Відтак, як підкреслює інформаційна агенція "Інтерфакс", такий показник перевищив цифри попереднього страшного стихійного лиха в Москві, яке трапилося в червні 1998 року.

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Зауважимо, що тоді внаслідок потужного ураганного вітру загинули дев'ять і постраждали 165 осіб.

Крім того, місцева влада тоді підкреслювала, що шквальний вітер у 1998 році повалив понад 110 тисяч дерев і порушив освітлення на 193 вулицях, в результаті чого 905 будинків залишилися без світла

Також було пошкоджено 147 кілометрів електричних мереж і близько 950 освітлювальних опор.

Ресурс нагадує, що 19 років різні дефекти та руйнування ще й отримали близько 2,5 тисяч житлових будинків, а в 1700 будівлях було пошкоджено покрівлю.

Загальний збиток від стихії 1998-року склав близько 1 мільярда рублів.

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Додамо, що одним із найбільш руйнівних ураганів у столиці Росії вважається той, що стався влітку 1904 року та супроводжувався смерчем.

Тоді стихія знищила кілька районів і забрала життя понад ста осіб. Ще щонайменше вісім сотень москвичів зазнали поранень.

Нагадаємо, 29 травня Москвою пронісся дуже потужний ураган. За словами місцевих, все виглядало, наче настав кінець світу.

Теги: Москва Новини Росії Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
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