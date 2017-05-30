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Ураган в Москві. Кількість жертв зростає, серед загиблих дитина

10:41, сьогодні 1730 Читать новость на русском
Ураган в Москві
Ураган в Москві / Фото з соцмереж

Потужний ураган у Москві вже забрав життя 14 людей. При цьому 168 людей були травмовані внаслідок стихії.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Станом на 09:00 вівторка встановлено, що в результаті ураганного вітру в Москві і Підмосков'ї 29 травня всього загинуло 14 осіб - 11 в Москві і 3 в Московській області", – заявила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Серед загиблих була 11-річна дівчинка.

Нагадаємо, 29 травня у Москві пронісся дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу. Раніше повідомлялось, що жертвами стихії стали 11 людей, близько півсотні були травмовані.

Теги: Ураган у Москві Жертви Стихійні лиха
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