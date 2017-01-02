Ураган зруйнував 30 будинків у Флориді

Сильний вітер к Флориді виривав дерева з корінням та зривав металеві конструкції.

Ураган пошкодив три десятки будинків, серед них також є школа. За попередніми даними, люди не постраждали.

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Однак, з метою безпеки, влада закрила місцевий парк та частину автодоріг.