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Уряд Медвєдєва вигадливо фінансує "ЛНР": СБУ викрила механізм

13:28, сьогодні 787 Читать новость на русском
Бойовики отримують чималі
Бойовики отримують чималі "дотації" з Кремля / Фото із соцмереж

Служба безпеки України викрила механізм фінансування так званої "ЛНР" урядом Російської Федерації.

Про це звітує прес-служба безпекового відомства.

За інформацією спецслужби, "бюджетом ЛНР" на перший квартал поточного року передбачено надходження понад 11 мільярдів рублів.

Самі бойовики можуть зібрати лише два мільярди.

Решту суми їм має передати у вигляді так званої фінансової допомоги уряд РФ.

Як зазначають у СБУ, сам проект бюджету погоджувався так званою "народною радою "ЛНР" з профільними російськими міністерствами. Для приховування російського фінансування псевдореспубліки та уникнення додаткових економічних санкцій до РФ одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів".

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Його президентом, як не дивно, є громадянин Росії – певний Володимир Ігорович Пашков, а засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський "Міжнародний розрахунковий банк".

Співробітники СБ України встановили, що Фонд через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо до так званого "Державного банку "ЛНР". "Фінансисти" терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету.

Зокрема, так звана "народна міліція ЛНР" отримала понад 820 мільйонів російських рублів, а "МГБ ЛНР" майже сто мільйонів рублів.

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Теги: Україна гроші СБУ Луганськ Новини Росії Тероризм
Джерело: 24 Канал
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