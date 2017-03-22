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Уряд не планує відновлювати школу у Василькові, яка обвалилась минулоріч

09:50, сьогодні 38 Читать новость на русском
Школа у Василькові
Школа у Василькові / УНІАН

Школу у Василькові,що на Київщині, де торік восени просто під час уроків обвалилася стіна, відновити вже не можна.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

За його словами, під час експертизи фахівці виявили порушення будівництва не лише в стінах та огороджувальній конструкції, а й у фундаменті навчального закладу.

Після цього випадку в Україні провели перевірку всіх старих шкіл, побудованих до 1980 року.

Крім того, Міністерство регіонального розвитку подало на розгляд Кабміну постанову про обстеження соціальних закладів. Цей документ повинен зобов'язати їх власників постійно звітувати до органів міської влади про стан цих приміщень.

Читайте також: Обвал школи у Василькові: в скількох ще аварійних спорудах навчаються діти

Обвал перекриттів декількох поверхів у школі №6 міста Васильків стався 11 жовтня 2016 року. Усіх дітей та вчителів одразу евакуювали. Постраждалих та загиблих не було.

За словами міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, обвал стіни міг статися через дощову каналізацію, яка розташована поряд із навчальним закладом, або старий фундамент школи.

Теги: Україна Геннадій Зубко Київ освіта
Джерело: 24 Канал
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