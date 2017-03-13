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Уряд оприлюднив перші результати розслідування вибуху на шахті "Степова"

15:54, сьогодні 131 Читать новость на русском
Розслідування вибуху на шахті
Розслідування вибуху на шахті "Степова" / nv.ua

У день вибуху на шахті "Степова" шахтарі працювали без необхідних дозволів.

Про це 13 березня під час брифінгу про попередні результати розслідування трагедії на шахті заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Безпосередньо у час вибуху на шахті не існувало дозволу на проведення небезпечних робіт всередині шахти. Зараз Держпраці проводить розслідування, з'ясовуючи, які приписи надавалися шахті під час 2016-2017 років, яким чином вони були чи не були виконані, і чому на перше лютого 2017 року не існувало дозволу на проведення робіт,
– заявив Геннадій Зубко.

Також, за його словами, аналогічних дозволів не мають і ще кілька шахт, які входять до складу ДП "Львіввугілля".

Читайте також: На шахті "Степовій" можуть відновити видобуток вугілля

Нагадаємо, 2 березня на "Степовій" через обвал загинуло восьмеро шахтарів. Більше двадцяти – потрапили до лікарні. Сім'ям загиблих гірників вже виплатили по 100 тисяч гривень компенсації, потерпілим, в залежності від важкості отриманих травм, від 20 до 60 тисяч допомоги. Гроші виділили з бюджету області.

Теги: Україна Вибух на шахті на Львівщині Геннадій Зубко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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