Уряд США зробить щедрий вклад в українську медицину

У рамках Надзвичайного плану Дональда Трампа (PEPFAR) США виділить Україні понад 37 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом.

Таке рішення було ухвалено у Вашингтоні під час консультацій та обговорення операційних планів країн на 2017 рік. Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОН України.

Успішні переговори у Вашингтоні стали результатом виконання країною своїх зобов’язань щодо збільшення державного фінансування. В Державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на закупівлю антиретровірусних препаратів у розмірі 684 мільйонів гривень, що на 171 % більше, ніж в 2016. Таким чином, держава зможе забезпечити додатково майже 40 тисяч пацієнтів, які раніше отримували лікування за кошти PEPFAR,

– повідомив керівник відділу управління лікарськими засобами Центру громадського здоров’я Сергій Страшук.

За повідомленням організації, на закупівлю ліків та виробів медичного призначення виділено близько 5,6 мільйонів доларів. Майже 6 мільйонів інвестованих доларів спрямують на укріплення охорони здоров'я.

Міжнародне суспільство аплодує успіхам України, яка є яскравим прикладом досягнення результату в непростій економічній та політичній ситуації,

–зазначила посол і глобальний координатор PEPFAR Дебора Беркс.

За результатами переговорів Донецька область стане 12 регіоном, в якому PEPFAR фінансуватиме проект.

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