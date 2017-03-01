19:28
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Додаткові вихідні для українців. Отруєння школярів на Донеччині
Випуск новин
19:14, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Уряд США зробить щедрий вклад в українську медицину

17:59, сьогодні 480 Читать новость на русском
Боротьба зі СНІДом
Боротьба зі СНІДом / cheline.com.ua

У рамках Надзвичайного плану Дональда Трампа (PEPFAR) США виділить Україні понад 37 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом.

Таке рішення було ухвалено у Вашингтоні під час консультацій та обговорення операційних планів країн на 2017 рік. Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОН України.

Успішні переговори у Вашингтоні стали результатом виконання країною своїх зобов’язань щодо збільшення державного фінансування. В Державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на закупівлю антиретровірусних препаратів у розмірі 684 мільйонів гривень, що на 171 % більше, ніж в 2016. Таким чином, держава зможе забезпечити додатково майже 40 тисяч пацієнтів, які раніше отримували лікування за кошти PEPFAR,
– повідомив керівник відділу управління лікарськими засобами Центру громадського здоров’я Сергій Страшук.

За повідомленням організації, на закупівлю ліків та виробів медичного призначення виділено близько 5,6 мільйонів доларів. Майже 6 мільйонів інвестованих доларів спрямують на укріплення охорони здоров'я.

Міжнародне суспільство аплодує успіхам України, яка є яскравим прикладом досягнення результату в непростій економічній та політичній ситуації,
–зазначила посол і глобальний координатор PEPFAR Дебора Беркс.

За результатами переговорів Донецька область стане 12 регіоном, в якому PEPFAR фінансуватиме проект.

Читайте також: Безкоштовні ліки українці почнуть отримувати вже з наступного місяця

Теги: Здоров'я США Лікування Міністерство охорони здоров’я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
сьогодні, 19:04 Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
685
Трамп, Путин и новая холодная война
сьогодні, 19:00 Трамп, Путин и новая холодная война
Блог Медіа 834
сьогодні, 17:02 "Гіркі жнива": (не) дожали
930
Хорошо заботьтесь о своих детях
сьогодні, 15:34 Хорошо заботьтесь о своих детях
Володимир Співаковський 538
Як Києву раз і назавжди вирішити дорожні проблеми
сьогодні, 14:01 Як Києву раз і назавжди вирішити дорожні проблеми
Публічний аудит 843
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Савченко зреклася депутатської недоторканності
 21 лютого , 08:47
Російський політолог назвав головну проблему Путіна у 2017 році
25 грудня 2016 , 00:08
Лагард пояснила, навіщо дала Україні гроші
 15 вересня 2016 , 08:37 1
Праворадикали б'ють вікна в офісі Медведчука: опубліковано відео
 21 листопада 2016 , 20:34 21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук