11:42
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 11:00: Мафіозний
Випуск новин
11:41, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Уряд України поки що не думав про припинення залізничного сполучення з Росією, – міністр

11:11, сьогодні 55 Читать новость на русском
Україна наразі не думала про припинення залізничного сполучення з Росією
Україна наразі не думала про припинення залізничного сполучення з Росією / Фото з вільних мереж

Український уряд поки що не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією.

Про це в коментарі "ВВС Україна" розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Наразі припинення залізничного чи автобусного сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", – міністр.

Читайте також: Коли Україна відновить авіасполучення з Росією, – міністр дав відповідь

Водночас Омелян додав, що сам виступає за припинення будь-якого транспортного сполучення з Росією.

Міністр також нагадав, що авіасполучення з Росією заборонене ще з 2015 року.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили нібито про плани уряду України припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією з 1 липня.

Теги: Транспорт Україна Україна – Росія Політика Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України Укрзалізниця залізниця Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
сьогодні, 10:09 Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
1075
Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
сьогодні, 09:00 Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
Сергій Лещенко 905
Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
сьогодні, 08:12 Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
Повернись живим 3979
Почему Путин боится визового режима с Украиной
сьогодні, 04:50 Почему Путин боится визового режима с Украиной
Блог Медіа 11687
Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
24 травня, 23:28 Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
Блог Медіа 1277
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Безвізовий режим – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, – Порошенко
 6 квітня , 20:11
Скільки витратили на організацію Євробачення-2017: шокуючі дані
 9 травня , 16:09
Діти із рідкісними хворобами вперше стали на лижі
 27 лютого , 23:34
Волинські дітлахи випекли паски для військових
 13 квітня , 11:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук