Уряд України поки що не думав про припинення залізничного сполучення з Росією, – міністр

Український уряд поки що не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією.

Про це в коментарі "ВВС Україна" розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Наразі припинення залізничного чи автобусного сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", – міністр.

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Водночас Омелян додав, що сам виступає за припинення будь-якого транспортного сполучення з Росією.

Міністр також нагадав, що авіасполучення з Росією заборонене ще з 2015 року.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили нібито про плани уряду України припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією з 1 липня.