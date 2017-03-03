Уряд виділив допомогу потерпілим від вибуху на шахті на Львівщині: озвучено суми

Кабінет міністрів затвердив виділення грошової допомоги сім’ям загиблих та постраждалих внаслідок трагедії на шахті «Степова» на Львівщині.
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів у п’ятницю.
Сім’ям загиблих Кабмін виділив по 500 тисяч гривень допомоги, а постраждалим гірникам виплатять по 75 тисяч гривень.
Всього на ці цілі Львівської обласної державної адміністрації з резервного фонду державного бюджету буде виділено 5,05 мільйона гривень.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також зазначив, що буде створена комісія, яка розслідуватиме обсавини цієї трагедії.
Нагадаємо, 2 березня приблизно о 12:46 у селі Глухів Сокальського району на Львівщині на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух. Внаслідок обвалу гірської породи 8 гірників загинуло, постраждало понад 20 шахтарів.
3 березня в Україні оголошено день жалоби за загиблими.