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Урядові війська звільнили від "Ісламської держави" останнє місто у провінції Хомс

21:54, 6 серпня 299 Читать новость на русском
Зруйнована провінція Хомс
Зруйнована провінція Хомс / Getty Images

Сирійські урядові війська звільнили від терористичної організації "Ісламська держава" місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише DW. Взяття міста відкрило шлях для просування на схід – в напрямку провінції Дейр-ез-Зор, яку все ще контролює "Ісламська держава".

Урядові війська за підтримки російської авіації з повітря 6 серпня інтенсивно обстрілювали дорогу, яка веде з Аль-Сухни у напрямку Дейр-ез-Зор та якою пересувалися бойовики.

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Аль-Сухна розташована за 70 кілометрів від древнього міста Пальміра, яке сирійські відбили в ІД на початку березня. Зараз у місті проводяться роботи з розмінування.

Ісламісти захопили місто у травні 2015 року.

Теги: Тероризм Війна у Сирії Ісламська держава
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