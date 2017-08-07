Урядові війська звільнили від "Ісламської держави" останнє місто у провінції Хомс

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Сирійські урядові війська звільнили від терористичної організації "Ісламська держава" місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс.
Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише DW. Взяття міста відкрило шлях для просування на схід – в напрямку провінції Дейр-ез-Зор, яку все ще контролює "Ісламська держава".
Урядові війська за підтримки російської авіації з повітря 6 серпня інтенсивно обстрілювали дорогу, яка веде з Аль-Сухни у напрямку Дейр-ез-Зор та якою пересувалися бойовики.
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Аль-Сухна розташована за 70 кілометрів від древнього міста Пальміра, яке сирійські відбили в ІД на початку березня. Зараз у місті проводяться роботи з розмінування.
Ісламісти захопили місто у травні 2015 року.