Урядовий квартал, Раду і метро охоронятимуть чимало силовиків

Протягом 21-24 березня у Києві більше тисячі правоохоронців нестимуть службу через масові заходи із участю громадян та засідання Верховної Ради.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що службу з охорони громадської безпеки нестимуть працівники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії.
Посилені наряди правоохоронців нестимуть службу в урядовому кварталі, а також на зупинках громадського транспорту та у метрополітені, – мовиться у повідомленні МВС.
Правоохоронці закликають не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.
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