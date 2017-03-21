Урядовий квартал, Раду і метро охоронятимуть чимало силовиків

Протягом 21-24 березня у Києві більше тисячі правоохоронців нестимуть службу через масові заходи із участю громадян та засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що службу з охорони громадської безпеки нестимуть працівники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії.

Посилені наряди правоохоронців нестимуть службу в урядовому кварталі, а також на зупинках громадського транспорту та у метрополітені, – мовиться у повідомленні МВС.

Правоохоронці закликають не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.

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