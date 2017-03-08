Уряду Великобританії ускладнили шлях до Brexit

Палата лордів Великобританії проголосувала за надання британському парламенту права вето при прийдешньому обговоренні виходу країни з Євросоюзу (Brexit).

Про це передає інформагентство Reuters.

Верхня палата парламенту Великобританії у вівторок, 7 березня, підтримала поправку до запропонованого урядом Терези Мей проекту, який має дати старт формальним переговорам із Брюсселем щодо виходу країни з Євросоюзу.

Згідно з поправкою, можливий вихід з ЄС має затверджувати парламент Великобританії. За відповідні зміни в законопроект проголосували 366 членів палати, 288 виступили проти.

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