Усі подробиці: хто і чому із нардепів літає до Москви

Сьогодні в мережу виклали список 59 народних депутатів, які часто бувають у Мінську, звідки, ймовірно, літають до Москви

Детутат Вікторія Сюмар оприлюднила список своїх колег, які літають до Мінська. Білорусь, як відомо, є зоною пересадки на рейс до країни-агресора, адже прямого авіасполучення з Росією в Україні немає.

Найбільше в оприлюдненому списку депутатів з Опозиційного блоку, вслід за ними – депутати з Блоку Петра Порошенка. Найцікавіше, що такі поїздки часто оплачує держава, а дипломатичний паспорт дозволяє пройти в літак без перевірки прикордонників. Тобто депутати спокійно можуть пронести будь-що.

Дехто стверджує, що літає саме до Мінська, як Ірина Геращенко, яка бере участь в Мінських переговорах. Виправдовується і Оксана Білозір.

Значна частина літає в Москву з політичних міркувань, проте доказів, що нардепи не виконують завдань, поставлених державою-агресором, нема.

За поїздки до Москви нардепів покарати не можна, адже їх захищає депутатська недоторканність.

Читайте також: Журналіст вказав на цікаву деталь візиту Савченко на Донбас