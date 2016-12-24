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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Усіх російських спортсменів, що виступали на Олімпіаді у Ванкувері, ще раз перевірять на допінг
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усіх російських спортсменів, що виступали на Олімпіаді у Ванкувері, ще раз перевірять на допінг

13:44, 23 грудня 191 Читать новость на русском
Допінг-скандал набирає все нових обертів
Допінг-скандал набирає все нових обертів / Getty images

Скандал з допінг-скандалом, пов’язаним з російськими спортсменами, набирає все нових обертів.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив повторно проаналізувати допінг-проби всіх російських атлетів, які брали участь в Зимових Олімпійських Іграх, що у 2010-му році відбувались у канадському Ванкувері.

Повідомлення про це з’явилось в поширеному в п'ятницю прес-релізі МОК.

До слова, на Зимових Іграх у Ванкувері Росія посіла лише 11-те місце.

Читайте також: Росія через допінг може втратити ще одну збірну у зимових видах спорту

Раніше стало відомо, що після проведення повторних допінг-проб Міжнародний олімпійський комітет відкрив дисциплінарні провадження щодо 28 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді-2014 в Сочі.

Нагадаємо, 22 грудня на тлі допінг скандалу Росія вирішила відмовитись від етапу Кубка світу з біатлону, що на початку березня 2017-го мав відбутись у російській Тюмені.

Теги: Новини Росії Скандал Канада
Джерело: 24 Канал
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