Усіх російських спортсменів, що виступали на Олімпіаді у Ванкувері, ще раз перевірять на допінг

Скандал з допінг-скандалом, пов’язаним з російськими спортсменами, набирає все нових обертів.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив повторно проаналізувати допінг-проби всіх російських атлетів, які брали участь в Зимових Олімпійських Іграх, що у 2010-му році відбувались у канадському Ванкувері.

Повідомлення про це з’явилось в поширеному в п'ятницю прес-релізі МОК.

До слова, на Зимових Іграх у Ванкувері Росія посіла лише 11-те місце.

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Раніше стало відомо, що після проведення повторних допінг-проб Міжнародний олімпійський комітет відкрив дисциплінарні провадження щодо 28 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді-2014 в Сочі.

Нагадаємо, 22 грудня на тлі допінг скандалу Росія вирішила відмовитись від етапу Кубка світу з біатлону, що на початку березня 2017-го мав відбутись у російській Тюмені.