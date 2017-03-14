Усіх затриманих учасників блокади звільнили, – нардепи

Народні депутати повідомляють, що затриманих під час штурму редуту у Кривому Торці блокувальників, відпустили.

Зокрема, про це у своєму Facebook повідомила віце-спікер Оксана Сироїд.

"За інформацією СБУ, усіх затриманих звільнили з-під варти. Нам вдалося розшукати шістьох із сорока шести. Уся інформація у їхніх телефонах знищена. Це ускладнює пошук. Попередньо хлопці утримувалися у відділках поліції Костянтинівки, Дружківки, Селідового, Покровська, Торецька, Бахмута", – написала вона.

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Нардеп Семен Семенченко підтверджує, що місцезнаходження затриманих вже встановлено.

Вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю.



Ввечері понеділка в різних обласних центрах біля будівель облрад почали збиратись місцеві активісти, вимагаючи звільнення затриманих блокувальників: кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА, під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини. Люди також вийшли на вулиці у Рівному та Чернівцях.

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