Усик розставив крапки над "і" у питання зміни громадянства

Український чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик заявив, що не збирається змінювати українське громадянство на російське.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Як відомо, чутки про те, начебто 30-річному Олександру Усику пропонували поміняти громадянство, поширюються давно. Тож боксер вирішив пролити світло на ситуацію і заспокоїти своїх фанатів.

Зокрема, за словами боксера, особисто до нього ніхто не підходив і не пропонував російське громадянство.

"Як я на це дивлюся? Навіщо мені кудись переїжджати, якщо я представляю давно вже Україну, і у мене не було ніяких планів міняти країну. Так що все – питання це закрите", – наголосив Усик.

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Додамо, раніше Олександр Усик заявив, що готовий проводити об'єднавчі поєдинки з російськими боксерами Денисом Лебедєвим і Муратом Гассієвим в будь-якому місті світу.