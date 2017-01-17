Усику – 30: зради і перемоги кримського українця

У вівторок, 17 січня, український професійний боксер Олександр Усик святкує свій 30-й день народження.

Хто такий Олександр Усик світ побачив на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.

Український боксер на олімпійський ринг виходив у вишиванці з козацьким оселедцем, а після феєричної перемоги у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо прямо посеред рингу станцював гопак.

"Українські отамани"

Завоювавши всі можливі титули у любительському боксі у жовтні 2012-го, Усик оголосив про перехід у напівпрофесійну лігу WSB, в якій виступав за команду "Українські отамани".

У 2012-2013 роках він здобув 6 перемог (з них 2 достроково) та жодного разу не програв, зайнявши перше місце в індивідуальному рейтингу боксерів WSB у важкій вазі.

Професійна кар'єра

Перший бій у професійній кар'єрі Олександр Усик провів проти мексиканця Феліпе Ромеро 9 листопада 2013 року.

Всі 11 боїв на професійному ринзі він закінчував перемогами: 10 нокаутом, 1 – за рішенням суддів.

Усик і Крим

Після анексії Росією у квітні 2014-го українського Криму Олександр Усик разом з сім'єю продовжує жити в Сімферополі. Його мати прийняла російське громадянство, а наймолодший син боксера Михайло, що народився у 2015-му, отримав російське свідоцтво про народження.

Усик відомий також своїми неоднозначними висловлюваннями щодо анексії Криму та українців та росіян.

У липні 2016-го під час прес-конференції зі своїм майбутнім суперником, чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації Кшиштофом Гловацьким на запитання, чи Крим це Україна Усик відповів: "Крим — це Крим".

Проте після бою у Ґданську Усик залишив промовистий автограф, написавши "Сімферополь, Україна".

Найближчий поєдинок Усик проведе 18 березня у Нью-Йорку, щоправда, ім’я його суперника поки не відоме.

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