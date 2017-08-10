Успенський піст: календар харчування на кожен день

Успенський піст 2017 року триває лише два тижні: з 14 по 27 серпня. Він вважається таким же строгим, як і Великий піст. Ми зібрали календар харчування на кожен день, що можна їсти в Успенський піст.

Харчування в Успенський піст по днях

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Понеділок, середа і п'ятниця

Дотримуйтеся сухоїдіння, іншими словами дозволено вживати їжу без термічної обробки, без додавання великої кількості спецій, рослинної олії.

Заборонено їсти м'ясо і рибу.

Вівторок і середа

У ці дні Успенського посту можна вживати гарячу їжу.

Субота і неділя

До раціону можна додавати рослинну олію та вживати небагато сухого червоного вина (воно вважається рослинним продуктом).

На період Успенського посту випадає кілька свят, один з яких Медовий Спас, який святкують 14 серпня. У цей день прийнято приносити до церкви мед та мак для освячення. У це свято допускається вживати у їжу плоди нового врожаю.

На Яблучний Спас, якій святкують 19 серпня, після освячення в церкві плодів їх можна їсти сирими і готувати з них різні страви.

Закінчується Успенський піст святом Успіння Богородиці 28 серпня. У цей день можна вживати страви з риби. Якщо ж Успіння випадає на середу або п'ятницю, то виходити з посту можна тільки на наступний день.