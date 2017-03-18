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Успіхи Генпрокуратури України– сумнівні, – Соболєв

00:34, сьогодні 28 Читать новость на русском

На рахунку ГПУ у 2016 році 14 обвинувальних актів проти високопосадовців-корупціонерів. Проте багато підозрюваних та підсудних зуміли уникнути покарання.

Справа Олександра Єфремова

Екс-керівника фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова ГПУ затримувала двічі. Екс-регіонала спіймали в аеропорту "Бориспіль" із квитком на Відень. Його підозрювали одразу у кількох злочинах. Зокрема, сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення держбудівель та заснуванні так званої "ЛНР". Наразі Єфремов перебуває у СІЗО міста Старобільськ на Луганщині. Термін тримання під вартою продовжили до 28 квітня.

Затримання Вадима Новинського

Гучна справа, яка ще не дійшла до суду – щодо олігарха Вадима Новинського. Минулого року в листопаді з одіозного нардепа зняли депутатську недоторканність. Просив депутатів про це в парламенті генпрокурор Юрій Луценко. ГПУ звинуватило олігарха в тому, що він 4 роки тому допомагав Віктору Януковичу фактично здійснити спробу перевороту в Українській православній церкві.

У лютому Юрій Луценко пообіцяв, що найближчим часом ГПУ таки повідомить про підозру Вадиму Новинському і справу передадуть до суду. Однак поки прокурори збирають докази його вини.

Справа Олександра Онищенка

Нардеп Олександр Онищенко, якому Національне антикорупційне бюро висунуло підозру в організації газових оборудок, втік закордон. Це Онищенку вдалося зробити, поки парламентарі вирішували, чи позбавляти його депутатської недорканності.

Справа Констянтина Кулика

У 2016 році НАБУ пред’явило обвинувачення у справі про незаконне збагачення прокурору АТО Констянтину Кулику. Про розкішну квартиру у середмісті столиці дізналася уся країна. Наразі прокурор знову ходить на роботу.

Усі розслідування, які починала, або веде ГПУ, мають нульовий результат. Юрій Луценко відрізняється від Віктора Шокіна тільки одним – він набагато ефективніше веде свій Facebook. Він вміє виставити фотографію, написати душевний пост,
– заявив Єгор Соболєв.

Антикорупційне бюро упродовж минулого року повернуло державі 15 мільйонів гривень та завадило вкрасти півмільярда гривень. До суду відомство передало понад 50 справ. За словами працівників бюро, те, що підозрювані втікають – вина системи.

За словами експертів, новий антикорупційний орган має те, чого досі не було у жодної правоохоронної структури - довіру українців.

Читайте також: Чи буде Насіров наступним: історія втеч українських підсудних з-під арешту

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Україна ГПУ Єгор Соболєв НАБУ Олександр Онищенко Кримінал Олександр Єфремов Вадим Новинський арешт
Джерело: 24 Канал
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