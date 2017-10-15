Ув'язнений у СІЗО перерізав собі горло та живіт через побиття нацгвардійцями, – правозахисник
23:43, 15 жовтня 1215 Читать новость на русском
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Дану інформацію наразі не коментують ні в Південному міжрегіональному управлінні Державної пенітенціарної служби України, ні в правоохоронних органах області.
Про це сьогодні повідомило громадське об'єднання "Альянс української єдності" на своїй офіційній сторінці в соцмережі Fecebook.
11 жовтня 2017 року під час етапування ув'язнених з Одеси до Запоріжжя нацгвардійці, які здійснювали конвоювання, побили ув'язнених! Відомо, що один із засуджених, протестуючи проти свавілля, перерізав собі горло і живіт,
– йдеться в повідомленні.
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Джерело: 24 Канал
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