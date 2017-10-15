Ув'язнений у СІЗО перерізав собі горло та живіт через побиття нацгвардійцями, – правозахисник

Дану інформацію наразі не коментують ні в Південному міжрегіональному управлінні Державної пенітенціарної служби України, ні в правоохоронних органах області.

Про це сьогодні повідомило громадське об'єднання "Альянс української єдності" на своїй офіційній сторінці в соцмережі Fecebook.

11 жовтня 2017 року під час етапування ув'язнених з Одеси до Запоріжжя нацгвардійці, які здійснювали конвоювання, побили ув'язнених! Відомо, що один із засуджених, протестуючи проти свавілля, перерізав собі горло і живіт,

– йдеться в повідомленні.

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