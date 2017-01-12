Уже 6 років чернівецькі майстри влаштовують на Маланку свято Переберії

Умільці тижнями чаклують над своїми машинами.

Їх за допомогою звичайних будівельних матеріалів та власної фантазії перетворюють на яскраві карнавальні платформи.

От, скажімо, майстер Микола Стримбу із села Чагор змайстрував гігантського Сфінкса. Усередині Сфінкса – звичайна вантажівка. Чотириметрову конструкцію із пінопласту та будівельної піни тюнінгували музичними колонками та різнокольоровими ліхтарями.

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Цього року організатори маланкарських фестивалів на Буковині запропонували учасникам відмовитись від комуністичної та нацистської символіки в костюмах та декораціях.

Усі з пропозицією погодилися. Водночас, майстри кажуть, що уже підготували чимало різноманітних образів, які обов'язково здивують кожного. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, 24 канал.