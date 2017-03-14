Уже скоро: перспективи та головні ризики безвізу з ЄС для українців

У червні цього року українці зможуть подорожувати Європейським Союзом без віз – за умови успішного проведення технічних процедур та якщо не буде чергових "сюрпризів".

Чи є підстави для відмови, які існують ризики безвізового режиму з ЄС та чому Європі наразі це не вигідно – в матеріалі сайту "24".

Епопею з наданням безвізового режиму багато українців уже перестали сприймати як щось серйозне та цілком реалістичне. Адже очікувані та озвучені потенційні дати безперешкодного в'їзду в європейські країни щоразу були не більше, ніж голослівними заявами українських політиків.

Звісно, процес затягувався не з української вини – ми усі вимоги Євросоюзу виконали, та Європарламент не поспішав надавати Україні безвізовий режим. Однак, наразі процес зрушив з мертвої точки і незабаром українці (якщо все буде гаразд) зможуть подорожувати Європейським союзом, забувши про візи.

Та не все так просто. Перед цим Європейський парламент повинен ухвалити низку відповідних юридичних рішень. Зокрема, питанням візової лібералізації Євросоюзу з Україною займуться 5 квітня. Далі 11 травня – документ має затвердити Рада ЄС, 15 травня – підписання документу, 22 травня – публікація в офіційному журналі ЄС, кінцева дата – 12 червня, коли безвізовий режим має повноцінно запрацювати.

Подорожі – так, але не працевлаштування

Не так скептично, як раніше, сприймають отримання Україною безвізу й експерти. Як відзначає політолог, керівник Центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, поки що для надання безвізового режиму для України все складається благополучно. Фактично Україна виходить на фінішну пряму, якщо все йтиме за планом – в середині року українці дійсно зможуть їздити в Європу без віз.

Таку думку він висловив на прес-конфренції "Європарламент затвердив безвіз для України: коли і на яких умовах українців пустять в ЄС?" в понеділок, 13 березня.

Україна отримає безвізовий режим, якщо ми не спіткнемося об бюрократичні моменти та підкилимні інтриги, які не дозволили отримати безвіз в 2016 році, – підкреслив Золотарьов.

Крім того, зауважує політолог, існує стереотип, що безвіз відкриє можливості працевлаштуванню українців. Однак таке "задоволення" не передбачено: якщо хтось затримається на нелегальній роботі, слід очікувати депортацію як мінімум на найближчі 5 років.

Експерт нагадав: для того, щоб безперешкодно відвідувати європеські країни, при собі треба буде мати біометричний паспорт, ваучер готелю, який підтвержуватиме місце зупинки, 45 євро з розрахунку на добу подорожі у вигляді дорожніх чеків, кредитної картки або готівки, запрошення тієї сторони, що прийматиме, та медичне страхування. Відсутність одного з цих документів може бути причиною у відмові перетину кордону.

Ризики безвізу з ЄС

"Вільний" перетин кордону країн шенгенської зони – це не лише більше можливостей подорожувати та інтергуватись в Європу, а й певні ризики. По-перше, підкреслює Золотарьов, Україна продовжуватиме втрачати людський капітал. Українці ще більше виїжджатимуть на роботи у країни ЄС та працюватимуть на економіку цих держав.

Проблемними моментами залишається корупція, ризик потенційної трудової міграції та фактор біженців. Існують побоювання, що жителі Донецької та Луганської областей виїжджатимуть у європейські країни та вимагатимуть статусу політичного біженця. Також – європейці вбачають в Україні потенційно конфліктну державу.



Зазвичай українці в країнах ЄС працюють на низькокваліфікованих роботах, хоча й мають вищу або середню освіту

Не варто скидати з рахунків перспективу виборів у Франції, каже Золотарьов. Досі Франція була однією з країн, яка, скажімо, широко це не афішувала, але тим не менше опиралася українському безвізу. Німеччина також виступає активним лобістом українських інтересів, однак, як тільки справа доходить до безвізового режиму, німці ентузіазму не проявляють.

Експерт-міжнародник Володимир Воля зауважує, що неочікувано виплинув і турецький фактор. Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині заплановано референдум щодо конституційної реформи, що наділяє президента країни Реджепа Ердогана одноосібною владою. Агітувати за цей референдум турецька влада взялася в країнах ЄС. Однак низка країн, зокрема Німеччина, Австрія та Швейцарія, виступили проти проведення на їхній території акцій на підтримку турецького референдуму, що неабияк розгнівало президента Туреччини. Ердоган натомість звинуватив Німеччину й Нідерланди в нацизмі та фашизмі. Додавши, що Захід спонсорує тероризм на Близькому Сході.

Ці події можуть використати праві сили у Франції, тобто, умовно кажучи, на надання безвізу Україні може вплинути нідердандсько-турецький фактор, – відзначив Воля.

Другим фактором ризику, експерт називає вибори у Франції, що відбудуться 23 квітня, які плавно перейдуть 11 червня у парламентські вибори, а на наступний день, як відомо, має бути прийняте остаточне рішення щодо українського безвізу. Виходить, припускає Володимир Воля, що безвіз на деякий час може стати ще й заручником французької виборчої парламентської кампанії.

Міграційна тематика, за словами експерта-міжнародника, третій момент ризику. Не виключено, що з цього приводу також будуть політичні дискусії. Однак, вважає Воля, на кінцевий результат це сильно не вплине, хоча, можливо, процес і затягнеться.

Не на часі для Європи

На думку політолога Сергія Тарана, наразі для Європи найменш зручний час, щоб надати Україні безвізовий режим. Адже в Європі триває міграційна криза, пов'язана з Сирією, а в Україні – війна, економічна криза.

Попри це, додає експерт, Європа надасть Україні безвізовий режим. Це означає, що серед політичних еліт на європейському рівні ухвалено стратегічне рішення долучати Україну до європейської інтеграції, навіть попри проблеми, які вона створює для самої Європи. До того ж, надання безвізового режиму Україні – це геополітичний вибір, який робить не лише Україна, а і Європа щодо України. Однак, підкреслює Таран, безвіз для України – це великий аванс з боку ЄС тим змінам, які в Україні наразі потрібні.

Безвізовий режим – аванс Україні від Євросоюзу?

Цікава деталь – донедавна, каже експерт, європарламентарі, на відміну від українських політиків, були обережними щодо озвучення дат надання безвізу Україні. Мовляв, зробимо все якнайшвидше, Україна виконала всі вимоги, тепер наша черга. Примітно, що буквально місяць тому в Європарламенті вперше почали конкретизувати дати і кінцевим терміном наразі називають червень цього року.

Однак, підсумовують експерти, помітно, що зараз на тлі соціально-економічної кризи, падіння рівня життя – безперешкодний в'їзд у Європу для українців далеко не на першому місці. Наразі за десятибальною шкалою позитивних очікувань – безвіз з ЄС українці ставлять ближче до кінця першої десятки – на першому ж місці традиційно більш насущні проблеми – хоча б те, за які кошти подорожувати у європейські країни навіть якщо і без віз.

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