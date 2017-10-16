Ужгород сколихнуло гучне вбивство

Близько 11 години 16 жовтня в Ужгороді у власному кабінеті застрелили генерального директора ТОВ "Апаран" Андраніка Н.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що чоловіка застрелили кількома пострілами з пістолета.

Вбивцю затримали, його наразі допитують у міськвідділі. Мотиви вбивства поки не відомі.

Читайте також: Офіцер бойовиків застрелив вагітну жінку, – Лисенко

За неофіційною інформацією, вбивство трапилося на тлі особистісного конфлікту.

В Ужгороді вбили головного директора взуттєвої фабрики

В Ужгороді вбили головного директора взуттєвої фабрики