Ужгород сколихнуло гучне вбивство
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Близько 11 години 16 жовтня в Ужгороді у власному кабінеті застрелили генерального директора ТОВ "Апаран" Андраніка Н.
Про це повідомляє Mukachevo.net.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що чоловіка застрелили кількома пострілами з пістолета.
Вбивцю затримали, його наразі допитують у міськвідділі. Мотиви вбивства поки не відомі.
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За неофіційною інформацією, вбивство трапилося на тлі особистісного конфлікту.
В Ужгороді вбили головного директора взуттєвої фабрики
В Ужгороді вбили головного директора взуттєвої фабрики
Джерело: 24 Канал
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