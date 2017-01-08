В аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси
11:21, сьогодні 245 Читать новость на русском
Через негоду затримуються деякі рейси у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це 24 Каналу повідомили у прес-службі летовища.
Станом на 10:00 годину, аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі. Скасовано 2 рейси на прибуття і 2 рейси на відправлення зі Стамбула – це 10:45 і 12:40. І затримується рейс із Запоріжжя,
– повідомила керівник прес-центру аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.
Пасажирів просять стежити за розкладом на онлайн табло аеропорту чи на офіційному сайті.
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Слід зазначити, що рейси до і з Стамбулу і Запоріжжя через негоду скасовували і в попередні дні.
Джерело: 24 Канал
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