В аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси

Через негоду затримуються деякі рейси у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це 24 Каналу повідомили у прес-службі летовища.

Станом на 10:00 годину, аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі. Скасовано 2 рейси на прибуття і 2 рейси на відправлення зі Стамбула – це 10:45 і 12:40. І затримується рейс із Запоріжжя,

– повідомила керівник прес-центру аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

Пасажирів просять стежити за розкладом на онлайн табло аеропорту чи на офіційному сайті.

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Слід зазначити, що рейси до і з Стамбулу і Запоріжжя через негоду скасовували і в попередні дні.