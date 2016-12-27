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В АМПУ роздули вартість днопоглиблення в "Южному" на 100 млн гривень, – "Обозреватель"

11:06, сьогодні 91 Читать новость на русском
Порт
Порт "Южний" / Фото з відкритих джерел

Морський торговельний порт "Южний" навіть в наступному році ризикує не приступити до робіт з днопоглиблення акваторії та підхідних каналів, які дозволили б обслуговувати великотоннажні судна з більшою осадкою.

Про це повідомляє "Обозреватель" у редакційній публікації "Фаермарк з Широковим садять Южний на мілину".

"Причина в небажанні керівництва южненської філії АМПУ провести чесний і прозорий тендер, який не був би потім оскаржений і скасований", – повідомляє автор статті.

За даними ЗМІ, днопоглиблювачі звернулися в Антимонопольний комітет України (АМКУ) з вимогою переглянути дискримінаційні умови тендера на днопоглиблення в порту "Южний".

"У порту склалася тупикова ситуація. Начальник южненської філії Адміністрації морських портів (АМПУ), він же глава тендерного комітету Максим Широков з якоїсь причини робить все, щоб переможцем торгів стала тільки афільована з нардепом Сергієм Фаермарком компанія "Ян де ННЛ Україна", – стверджує видання.

Днопоглиблювальна компанія "Техморгідрострой Миколаїв" у своєму зверненні до АМКУ позначила близько двох десятків тендерних умов, які не відповідають нормам законодавства. Крім того, компанія вимагає дати можливість майбутньому підряднику використовувати діючий відвал грунтів (підводний звалище) за його вибором.

"Оскільки зазначений в технічних умовах відвал грунтів розташований від воріт порту «Южний» досить далеко, на відстані 13,8 км, днопоглиблювачі цікавилися (у Максима Широкова) – чи можна використовувати ближчі грунтовідвали? Але відповідь голови тендерного комітету, розміщена на сайті ProZorro, була ... негативною: піднятий ґрунт повинен складуватися тільки там, де наказано техумовами, тобто на максимальному видаленні і з максимальними витратами!", – повідомляє "Обозреватель".

Тим часом, в "Техморгідрострой Миколаїв" демонструють документи про можливість прийняти до 5 млн кубометрів грунту, піднятого в ході робіт з днопоглиблення, на ближчий відвал. На нього є всі необхідні дозволи та ліцензії, тому миколаївці дивуються: цей відвал знаходиться набагато ближче – всього в 7 км від воріт порту. За рахунок більш короткого плеча доставки ґрунту економія може скласти до ста мільйонів гривень. Але чиновники АМПУ, вважають автори публікації, чомусь не зацікавлені економити державні кошти.

"Виглядає, мета Широкова і Фаермарка в зворотному – максимально роздути вартість робіт, отримавши простір для освоєння фінансування", – пише "Обозреватель".

Нагадаємо, перший тендер на проведення реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту стартував в лютому 2016 року. У вересні було оголошено результати – тендерна комісія на чолі з начальником южненської філії АМПУ Максимом Широковим віддала перемогу компанії «Ян Де ННЛ Україна», дочірній структурі бельгійської Jan de Nul. Досить скоро з'ясувалося, що дочірня компанія не менш іменитої голландської Van Oord пропонувала за свою роботу на 90 млн гривень менше. 3 листопада АМКУ скасував скандальний тендер, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести повторну процедуру закупівлі вже через систему ProZorro. Новий тендер було оголошено 21 листопада, прийом заявок проводиться до 27 грудня.

Теги: Україна
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