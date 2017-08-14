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В Англії новонародженого бегемотика назвали в честь персонажа з "Гри Престолів": фото

12:29, сьогодні 1146 Читать новость на русском
Бегемотик Ходор
Бегемотик Ходор / Фото із соцмереж

В Англії народився бегемот і його назвали Ходором, в честь персонажа з відомого серіалу "Гра Престолів".

Подія сталась в зоопарку Віпснейд в англійському графстві Бедфордшир наприкінці липня.

Співробітники звіринцю вирішили назвали тварину в честь милого доброго велетня Ходора. Все тому, що бегемотик при народженні важив близько 30 кілограм.

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В мережі вже опублікували фото Ходора, як він плаває, їсть та розважається разом зі своєю мамою.

"Бегемотик і його мама почувають себе добре, ми сподіваємося, що незабаром побачимо, як вони вийдуть на вулицю і Ходор вперше дослідить зовнішню частину свого будинку", – розповіла доглядач зоопарку.

Теги: LifeStyle світ тварин
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