В Антарктиді під льодом знайшли 91 вулкан

Вчені з Единбурзького університету повідомили про знахідку 91 вулкану під покривом льоду в Антарктиді. Тепер материк може претендувати на звання найбільшого вулканічного поясу планети.

За даними вчених, висота кожного з них становить від 100 до 3,8 тисяч метрів. Товщина льоду, якими покриті вулкани, в деяких місцях досягає 4 кілометрів, пише The Guardian.

Читайте також: Від Антарктиди відколовся айсберг, розміром з чотири Лондони

Раніше вчені знали, що під шарами льоду існує 47 вулканів. Однак до цього числа додався ще 91.

"Ми не очікували, що знайдемо що-небудь подібне. Ми припускаємо, що на дні моря під шельфом льодовика Росса є ще вулкани, тому я думаю, що, мабуть, в цьому регіоні буде найвища концентрація вулканів у світі", – заявив експерт по льодовиках Роберт Бінгема.

Зазначимо, що до цього найбільшим скупченням вулканів у світі вважався Східно-африканський вулканічний масив.

За словами дослідників, якщо хоча б один з вулканів прокинеться, то це призведе до дестабілізації крижаних покривів Антарктики. Зараз вчені працюють над дослідженням вулканів та збирають дані про активність кожного з них.