11:50
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 10:00: Ситуація в зоні АТО. Приватизація кіностудії Довженка
Випуск новин
10:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

В Антарктиді під льодом знайшли 91 вулкан

11:37, сьогодні 95 Читать новость на русском
В Антарктиді знайшли 91 вулкан під льодом
В Антарктиді знайшли 91 вулкан під льодом / Фото з відкритих джерел

Вчені з Единбурзького університету повідомили про знахідку 91 вулкану під покривом льоду в Антарктиді. Тепер материк може претендувати на звання найбільшого вулканічного поясу планети.

За даними вчених, висота кожного з них становить від 100 до 3,8 тисяч метрів. Товщина льоду, якими покриті вулкани, в деяких місцях досягає 4 кілометрів, пише The Guardian.

Читайте також: Від Антарктиди відколовся айсберг, розміром з чотири Лондони

Раніше вчені знали, що під шарами льоду існує 47 вулканів. Однак до цього числа додався ще 91.

"Ми не очікували, що знайдемо що-небудь подібне. Ми припускаємо, що на дні моря під шельфом льодовика Росса є ще вулкани, тому я думаю, що, мабуть, в цьому регіоні буде найвища концентрація вулканів у світі", – заявив експерт по льодовиках Роберт Бінгема.

Зазначимо, що до цього найбільшим скупченням вулканів у світі вважався Східно-африканський вулканічний масив.

За словами дослідників, якщо хоча б один з вулканів прокинеться, то це призведе до дестабілізації крижаних покривів Антарктики. Зараз вчені працюють над дослідженням вулканів та збирають дані про активність кожного з них.

Теги: LifeStyle наука
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 09:51 "Валеріан і місто тисячі планет": шикарний світ майбутнього від Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1199
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
сьогодні, 08:22 Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
Блог Медіа 15570
Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
сьогодні, 04:45 Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
Юрій Бутусов 4252
Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
13 серпня, 22:20 Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
Ukrainer 4941
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук