В Антарктиці натрапили на 106-річну їстівну "знахідку"

Науковцям з Новозеландського фонду спадщини Антарктики трапилась дивна знахідка в хатині на мисі Адер – 106-річний пиріг.

Фруктовий кекс не втратив "обличчя" і виглядав так, ніби його тільки-но зняли з полиці британської кондитерської фірми Huntley & Palmers, пише "Медуза".

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Хоча, за словами співробітників фонду, олов'яна коробка, у якій лежав десерт, була у досить поганому стані. Та сам пиріг виглядав і пах "майже як їстівний".

На думку фахівців, кекс був частиною провізії Північної партії експедиції "Терра Нова", учасники якої жили на мисі Адер.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB — Antarctic Heritage (@InspireExplore) 10 августа 2017 г.

До слова, раніше у цьому ж місці вчені знайшли картину дослідника Едварда Вілсона, який загинув у 1912 році під час походу Південної партії "Терра Нови" на Південний полюс.