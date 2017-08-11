В Антарктиці натрапили на 106-річну їстівну "знахідку"

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Науковцям з Новозеландського фонду спадщини Антарктики трапилась дивна знахідка в хатині на мисі Адер – 106-річний пиріг.
Фруктовий кекс не втратив "обличчя" і виглядав так, ніби його тільки-но зняли з полиці британської кондитерської фірми Huntley & Palmers, пише "Медуза".
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Хоча, за словами співробітників фонду, олов'яна коробка, у якій лежав десерт, була у досить поганому стані. Та сам пиріг виглядав і пах "майже як їстівний".
На думку фахівців, кекс був частиною провізії Північної партії експедиції "Терра Нова", учасники якої жили на мисі Адер.
До слова, раніше у цьому ж місці вчені знайшли картину дослідника Едварда Вілсона, який загинув у 1912 році під час походу Південної партії "Терра Нови" на Південний полюс.