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В Антарктиці натрапили на 106-річну їстівну "знахідку"

04:19, сьогодні 128 Читать новость на русском
Древній пиріг
Древній пиріг / Соцмережі

Науковцям з Новозеландського фонду спадщини Антарктики трапилась дивна знахідка в хатині на мисі Адер – 106-річний пиріг.

Фруктовий кекс не втратив "обличчя" і виглядав так, ніби його тільки-но зняли з полиці британської кондитерської фірми Huntley & Palmers, пише "Медуза".

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Хоча, за словами співробітників фонду, олов'яна коробка, у якій лежав десерт, була у досить поганому стані. Та сам пиріг виглядав і пах "майже як їстівний".

На думку фахівців, кекс був частиною провізії Північної партії експедиції "Терра Нова", учасники якої жили на мисі Адер.

До слова, раніше у цьому ж місці вчені знайшли картину дослідника Едварда Вілсона, який загинув у 1912 році під час походу Південної партії "Терра Нови" на Південний полюс.

Теги: Курйозні новини LifeStyle
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