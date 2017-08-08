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В Apple з’явилась сторінка в Instagram: яскраві фото користувачів зі всього світу

22:02, сьогодні 446 Читать новость на русском
В Apple з’явилась сторінка в Instagram: яскраві фото користувачів зі всього світу
В Apple з’явилась сторінка в Instagram: яскраві фото користувачів зі всього світу / Instagram / @apple

Всесвітньо відома компанія Apple створила спеціальний акаунт в Instagram, присвячений фотографії. Там публікуватимуться фотографії користувачів зі всього світу, зроблених на камеру їхньої продукції.

За задумом творців профільної сторінки в мережі, до всіх публікацій додається хештег #ShotoniPhone (знято на iPhone). Поки що у профілі лише дев’ять постів, у кожному з них у серії відеороликів, в яких зібрані світлини різних фотографів, зроблених на iPhone.

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#ShotoniPhone by… - 1. Fabien B. @fabienbaron “These photographs are my personal mood board. This is what I see and like.” - 2. Jess R. @jessronagrooming “If I could choose only one type of dog to groom for the rest of my life what would it be? Oh my gosh. A poodle!” - 3. Josh N. @bellpayphoneproject “This is street furniture that’s been around for almost a century and it will be gone soon. Gone forever… and I’ll be telling my grandkids about this nerdy project where I took pictures of phones with a telephone.” - 4. Brock D. @brockdavis “I’ve created so many things just to make my kids laugh at breakfast time.” - 5. Olivier C. @oli_op “I am drawn to things that look mundane at first, but then become magical because you’ve changed one factor - the speed at which you see it."

Допис, поширений apple (@apple)

У виданні Time вважають, що таким чином компанія намагається заохотити користувачів більше знімати за допомогою їх гаджетів. Натомість в The Independent розповідають, що компанія не платить авторам за розміщення їх фото на своїй сторінці. Однак, в окремих випадках Apple може спонсорувати авторів, але тоді знімки будуть позначатися підписом "Знято на iPhone за підтримки Apple" (#ShotoniPhone with paid support from Apple).

На профільну сторінку Apple в Instagram підписано 335 тисяч користувачів.

Теги: LifeStyle Instagram Apple
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