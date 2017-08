В Apple з’явилась сторінка в Instagram: яскраві фото користувачів зі всього світу

Всесвітньо відома компанія Apple створила спеціальний акаунт в Instagram, присвячений фотографії. Там публікуватимуться фотографії користувачів зі всього світу, зроблених на камеру їхньої продукції.

За задумом творців профільної сторінки в мережі, до всіх публікацій додається хештег #ShotoniPhone (знято на iPhone). Поки що у профілі лише дев’ять постів, у кожному з них у серії відеороликів, в яких зібрані світлини різних фотографів, зроблених на iPhone.

Читайте також: National Geographic визначив переможців щорічного тревел-конкурсу: вражаючі фото

У виданні Time вважають, що таким чином компанія намагається заохотити користувачів більше знімати за допомогою їх гаджетів. Натомість в The Independent розповідають, що компанія не платить авторам за розміщення їх фото на своїй сторінці. Однак, в окремих випадках Apple може спонсорувати авторів, але тоді знімки будуть позначатися підписом "Знято на iPhone за підтримки Apple" (#ShotoniPhone with paid support from Apple).

На профільну сторінку Apple в Instagram підписано 335 тисяч користувачів.