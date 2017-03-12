В армії США надрукували гранатомет на 3D-принтері

Армія США продемонструвала гранатомет, який майже повністю сконструйований з частин, надрукованих на 3D-принтері.

Про це повідомляють на Popular Mechanics.

Гранатомет називається RAMBO (Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance). Модифікований гранатомет M203 має приклад та пістолетну рукоятку. Окрім пружин і затискачів у RAMBO всі 50 індивідуальних частин виготовлені за допомогою тривимірного друку. Стовбур і ствольна коробка зроблені з алюмінію за допомогою прямого лазерного спікання. А пусковий гачок і ударник віддруковані зі сталі 4340.

Варто зазначити, що навіть гранати для цієї зброї теж надруковані на принтері. Це тренувальні заряди M781 без вибухівки з алюмінію, які наповненені склом нейлону. Як наголошують в армії, після тестів і 15 пострілів гранатомет показав нульову ступінь погіршення. Тобто надруковані гранати вилітають зі ствола всього на 5% повільніше звичайних гранат, тим самим доводячи, що система працює близько до стандартного озброєння.

На виготовлення такої розробки знадобилось близько 75 годин, проте в армії США таким результатом задоволені, але розуміють, що їм є ще над чим працювати.

З використанням звичайних методів для друку такої зброї знадобляться місяці і тисячі доларів, а також неймовірні пізнання в інженерії, щоб правильно зробити ствол такого гранатомета,

– розповіли розробники.

Більш того, в армії припускають, що все озброєння в майбутньому буде саме друкуватись, а в подальшій перспективі – це будуть робити самі солдати прямо на місці служби.

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