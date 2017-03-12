14:20
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 11:00: Бої у зоні АТО. Протести у Нідерландах
Випуск новин
13:15, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Технології
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

В армії США надрукували гранатомет на 3D-принтері

11:40, сьогодні 1141 Читать новость на русском
Гранатомет RAMBO
Гранатомет RAMBO / www.popularmechanics.com

Армія США продемонструвала гранатомет, який майже повністю сконструйований з частин, надрукованих на 3D-принтері.

Про це повідомляють на Popular Mechanics.

Гранатомет називається RAMBO (Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance). Модифікований гранатомет M203 має приклад та пістолетну рукоятку. Окрім пружин і затискачів у RAMBO всі 50 індивідуальних частин виготовлені за допомогою тривимірного друку. Стовбур і ствольна коробка зроблені з алюмінію за допомогою прямого лазерного спікання. А пусковий гачок і ударник віддруковані зі сталі 4340.

Варто зазначити, що навіть гранати для цієї зброї теж надруковані на принтері. Це тренувальні заряди M781 без вибухівки з алюмінію, які наповненені склом нейлону. Як наголошують в армії, після тестів і 15 пострілів гранатомет показав нульову ступінь погіршення. Тобто надруковані гранати вилітають зі ствола всього на 5% повільніше звичайних гранат, тим самим доводячи, що система працює близько до стандартного озброєння.

На виготовлення такої розробки знадобилось близько 75 годин, проте в армії США таким результатом задоволені, але розуміють, що їм є ще над чим працювати.

З використанням звичайних методів для друку такої зброї знадобляться місяці і тисячі доларів, а також неймовірні пізнання в інженерії, щоб правильно зробити ствол такого гранатомета,
– розповіли розробники.

Більш того, в армії припускають, що все озброєння в майбутньому буде саме друкуватись, а в подальшій перспективі – це будуть робити самі солдати прямо на місці служби.

Читайте також: Як прискорити набір тексту на iPhone: корисний лайфхак

Теги: LifeStyle США наука
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Эйфория в Кремле сменилась похмельем
сьогодні, 12:03 Эйфория в Кремле сменилась похмельем
Блог Медіа 4141
Пункт пропуска между Украиной и
сьогодні, 08:17 Пункт пропуска между Украиной и "ЛНР": здесь страх, ненависть и спрятанная еда
Ольга Черненко 11870
Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
11 березня, 22:13 Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
Блог Медіа 1996
11 березня, 18:57 "Без нього зоопарк був би неповним": в мережі висміюють нове "громадянство" Джигурди
7772
Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
11 березня, 16:10 Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
Ольга Черненко 7014
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук